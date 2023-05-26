Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 118 sikke bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 118 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Toroslar ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adresine düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin üst aramasında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 118 sikke bulundu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

Sikkeler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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