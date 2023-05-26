Mersin'de otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

H.O'nun kullandığı 33 KNT 40 plakalı araç, Saray Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçen Ş.C'ye çarptı.

Yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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