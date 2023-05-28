Mersin'de tıra çarpan kamyondaki 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonun tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı 33 PM 462 plakalı kamyon, Adana-Pozantı Otoyolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonda sıkışan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan A.Ö. ve diğer yaralılar, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.