Mersin ilçelerinde belediye başkanları oylarını kullandı

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MERSİN (AA) - Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar ve Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için ilçelerinde oy verdi.

Ünüvar, Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki 1041 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Ünüvar, ilçede vatandaşların oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirterek, seçimin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da oy kullanmak için Şehit Şükrü Ünlü Ortaokulu'na geldi.

Sırasını bekledikten sonra görevlilere çalışmalarında kolaylık dileyen Başkan Kılınç, 1084 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Kılınç, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.



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