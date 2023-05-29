Mersin'de "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konser verilecek

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MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konseri sahneleyecek.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Verdi'nin, Alexandre Dumas'ın "Kamelyalı Kadın" romanından operaya uyarladığı eser, rejili konser formatıyla yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yapacağı tek perdelik eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini de Berna Turhan İleri üstlenecek.

Konserde sahne alacak solistler Kenan Korbek, Eylem Demirhan Duru, Hale Soner Kekeç, Bülent Bezdüz, Cengiz Sayın, Nihan Çetin Aydın, Tolga Erden, Özlem Pamuk, Onur Polat, Hakan Yıldız ve Korhan Dinçer'e MDOB orkestrası eşlik edecek.

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