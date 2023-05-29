Mersin'de devrilen minibüsteki 7 yolcu yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 yolcu hastaneye kaldırıldı.

D-400 kara yolu İmamuşağı Mahallesi İncekum mevkisinde Mustafa B, yönetimindeki 33 C 4535 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, minibüsteki yolculardan 7'si yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sürücü, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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