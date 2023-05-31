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Mersin'de köpeklerden kaçarken trafik kazasında ölen bekçi için tören düzenlendi

AA

Mersin'de köpeklerden kaçarken trafik kazasında ölen bekçi için tören düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde, motosikletiyle sahipsiz köpeklerden kaçmak isterken 2 aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren çarşı ve mahalle bekçisinin cenazesi toprağa verildi.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Muhammed Çağrı Turgut (35), Akkent Mahallesi'nde motosikletinin önüne çıkan sahipsiz köpeklerden kaçmak için manevra yaptı.

Devrilen motosikletten düşen Turgut'a, M.P'nin kullandığı 33 T 0797 plakalı ticari taksi ve E.T. idaresindeki 33 E 8917 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Turgut, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

- Emniyette tören yapıldı

Çarşı ve mahalle bekçisi Turgut için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene eşi Duygu, annesi Neriman, babası Mustafa Turgut ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve mesai arkadaşları katıldı.

Tören sonrasında Turgut'un cenazesi, Akbelen Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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