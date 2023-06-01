Hatayspor'un gelecek sezon Mersin'de kullanacağı tesiste hazırlıklar sürüyor

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un, gelecek sezon çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste antrenman sahaları hazırlanıyor.

Depremlerden sonra hakları saklı kalmak kaydıyla Süper Lig'den çekilen kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezonda kullanılacak tesislerdeki hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Erdemli ilçesinde oluşturulacak tesiste antrenman sahaları için yer açma çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilerek, "2023-2024 Süper Lig sezonuna Mersin'in Erdemli ilçesinde devam edecek olan Atakaş Hatayspor'umuz hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman sahalarımızın yeri için tespit yapıldıktan sonra yer açılması adına profesyonel ekiplerce patlama gerçekleştirildi." ifadesine yer verildi.

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