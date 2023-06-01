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Mersin'de Optisyenler ve Gözlükçüler Günü kutlandı

AA

Mersin'de Optisyenler ve Gözlükçüler Günü kutlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde Optisyenler ve Gözlükçüler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, VIII. Bölge Mersin Optisyen ve Gözlükçüler Odası Silifke Temsilcisi Mehmet Topal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, etkinlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okundu.

Topal, törende, böyle bir günü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedelerin gözlük ihtiyaçlarının bedelsiz karşılandığını kaydetti.

Törene, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, İlçe Sağlık Müdürü Uğurhan Uğur ve ilçede hizmet veren optisyen ve gözlükçüler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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