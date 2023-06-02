Mersin'de Oturarak Voleybol Süper Ligi final maçları başladı

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MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları Mersin'de başladı.

Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen ligin final maçlarında Ayyıldız Engelliler, Engelsiz Serebral Palsi, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Engelliler, Karaman Özel İdare, Fethiye Gençlik Hizmetleri, Alaplı Anadolu Gençlik ve Karadeniz Ereğli Belediye takımları mücadele ediyor.

Ligde yarın çeyrek ve yarı final maçları yarın yapılacak.

Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde şampiyon takım ise 4 Haziran Pazar günü yapılacak maçla belli olacak.

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