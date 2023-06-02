Mersin'de çocukların eğitimine destek için senfonik pop konseri verilecek

MERSİN (AA) - Mersin'de çocukların eğitimine destek amacıyla senfonik pop konseri düzenlenecek.
Konser, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi tarafından Geleceğe Ses Ver Projesi kapsamında 5 Haziran Pazartesi saat 20.30'da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Genel sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü Seda Yörenç'in yapacağı konserin sunuculuğunu Volkan Severcan üstlenecek.
Konserde, kentte görev yapan yerel yöneticiler, çeşitli iş kollarında tanınmış isimler ve çocuk korosu da sahne alacak.
Etkinliğin geliri çocukların eğitimi için bağışlanacak.