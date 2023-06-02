Mersin'de Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali törenle başladı.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'ndaki festival öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Festivalin açılışında mehter takımı gösteri yaptı ve kayısı yeme yarışması düzenlendi. Etkinlik kapsamında bolluk ve bereketin artması için dilek havuzuna kayısı da döküldü.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törende, üretken ve çalışkan insanların ilçede mutluluk ve huzur içerisinde yaşadığını söyledi.

Mut ilçesinin geniş tarım topraklarına sahip olduğunu dile getiren Seçer, ilçede üretimi yapılan erik, kayısı, zeytin ve zeytinyağının ekonomiye katkı sağladığını dile getirdi.

- Bu yıl 150 bin ton kayısı üretimi hedefleniyor

Mut Kaymakamı İhsan Ayrancı da ilçede çiftçilere yönelik önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Ürünlerden elde edilen katma değeri artırmak için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Ayrancı, "Mut'ta 77 bin 800 dekar alanda kayısı üretimi yapılıyor. 2023 yılında 150 bin tona yakın üretim hedefi koyduk. İlçemiz, coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısının Türkiye'de yüzde 85'inin üretildiği bir yer. Dolayısıyla bu ürün buradaki tarımsal gelirde çok önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker de ilçede birliktelik içerisinde festival yaptıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konser düzenlenmeyecek ve 4 Haziran Pazar günü sona erecek festival kapsamında çeşitli sergiler açılacak, imza günü ve güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.

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