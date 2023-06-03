Mersin'de vatandaşlar farkındalık için pedal çevirdi

Bu ülkede saatler kasıtlı olarak yanlış ayarlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de, Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen "Pedallıyoruz" etkinliğinde vatandaşlar farkındalık oluşturmak için bisiklet sürdü.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye tarafından Yenişehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar farkındalık oluşturmak için sahil bandında bisiklet sürdü.

Seçer, etkinlik sonrasında düzenlenen programda, belediye olarak bisiklet kullanımı teşvik edici çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kentte bisiklet yolları konusunda istikrarlı bir şekilde çalışma yaptıklarını aktaran Seçer, Mersin'de 100 kilometrelik bisiklet yolunun tamamlandığını ve yenilerinin de yapımının sürdüğünü ifade etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.