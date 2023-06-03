Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köseçobanlı Mahallesi'nde Ü.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.