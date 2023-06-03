Mersin'de Oturarak Voleybol Süper Ligi final maçları devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi final müsabakaları ikinci gününde devam etti.

Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda düzenlenen ligin final müsabakalarında bugün çeyrek ve yarı final maçları oynandı.

Rakiplerini yenen Karadeniz Ereğli Belediye ile Karaman Özel İdare yarın finalde karşılaşacak.

Alaplı Anadolu Gençlik ile Ayyıldız Engelliler de üçüncülük maçına çıkacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden 4 takımın çekildiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Arsu, ligde 8 takımın mücadele verdiğini dile getirdi.

Oturarak voleybolu Türkiye'de daha fazla yaymak için federasyon olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Arsu, şunları kaydetti:

"Gelecek sezon Türkiye genelinde daha fazla kulüp ve sporcuyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Mücadeleler kıran kırana geçiyor. Kulüpler ellerinden gelen yapıyorlar. Yarın hakeden takım başarıyı sağlayacak. Federasyon başkanımız Alparslan Erkoç'un himayelerinde her şey dört dörtlük gidiyor. Takımlar arasındaki rekabet güzel."

Arsu, vatandaşları yarın oynanacak final maçına davet etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.