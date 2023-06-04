Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor şampiyon oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi'nin final maçında Karaman Özel İdare Spor Kulübünü 3-1 yenen Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Karaman Özel İdare Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyon oldu.

Maçın ardından Zonguldak temsilcisinin teknik ekibi ve oyuncuları sevinç yaşadı.

Üçüncülük karşılaşmasında ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, Alaplı Anadolu Gençlik Spor Kulübünü 3-0 yendi.

Takımlara kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.