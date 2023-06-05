Akdeniz'de gençlik ve spor merkezi inşa edilecek

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Tırmıl Tepe Höyüğü'nün güneyindeki alana gençlik ve spor merkezi inşa edileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Gültak, Özgürlük Mahallesi'nde yapılacak gençlik ve spor merkezinin projesiyle ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Gültak, merkezin, Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen Tırmıl Tepe Höyüğü güneyindeki 4 bin 838 metrekare alana inşa edileceğini belirtti.

Tesiste 3 spor salonu, çok amaçlı salonlar, kafeteryalar, otopark ve sığınağın yer alacağını anlatan Gültak, "Merkezimiz, sadece spor değil aynı zamanda kültürel, sanatsal ve benzeri faaliyetlerin de yapılabileceği güzel bir yer haline gelecek." ifadesini kullandı.

Gültak, projenin 31 Ekim'de tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.