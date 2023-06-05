Mersin'de devrilen servis midibüsündeki 12 işçi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 12 işçi yaralandı.

M.G. idaresindeki 31 HO 1231 plakalı midibüs, Sipahili Mahallesi D-400 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyeri aşıp yol kenarına devrilen servis aracındaki 12 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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