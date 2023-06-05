Mersin'de çocukların eğitimine destek için senfonik pop konseri verildi

MERSİN (AA) - Mersin'de çocukların eğitimine destek amacıyla senfonik pop konseri düzenlendi.
Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi tarafından Geleceğe Ses Ver Projesi kapsamında Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verildi.
Genel sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü Seda Yörenç'in üstlendiği konserin sunuculuğunu Volkan Severcan yaptı.
Konserde, kentte görev yapan yerel yöneticiler, çeşitli iş kollarında tanınmış isimler ve çocuk korosu da sahne aldı.
Etkinlikten elde edilen gelirin, çocukların eğitimi için bağışlanacağı belirtildi.
Konsere, Akdeniz Garnizon ve Bölge Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve vatandaşlar katıldı.