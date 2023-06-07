Mersin'de belediye işçilerinin ektiği karakılçık buğdayı hasat edildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye işçilerinin yetiştirdiği karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından Anadolu Mahallesi'ndeki 5 dönümlük araziye 6 ay önce karakılçık buğday tohumu ekildi.

Olgunlaşan buğdayın hasadı için yapılan etkinliğe, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim ile Akdeniz Yeşeren Hayatlar Kadın Girişimi Üretim ve işletme kooperatifleri bünyesindeki kadınlar katıldı.

Etkinlikte, tarlada yetişen buğdaylar biçerdöverle hasat edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, gazetecilere, alandan yaklaşık 3 ton buğday beklediklerini söyledi.

Atıl durumdaki alanın tarım arazisine dönüştürüldüğünü anlatan Gültak, şöyle konuştu:

"Bu arazide ata tohumunu ürettik. Bugün de hasadını yapıyoruz. Buradaki samanları bölgemizdeki hayvan yetiştiricilerine Kaymakamlık aracılığıyla dağıtacağız. Elde ettiğimiz buğdayı da una çevireceğiz. Kepekli ve siyah bir un olduğu için onu da bölgemizdeki iki kadın kooperatifimize vereceğiz çünkü onlar ekmek üretiyor. Un maliyetlerini en aza indireceğiz. Böylelikle Girit başta olmak üzere farklı ekmek türlerini kadınlarımız üretip Türkiye'nin çeşitli kentlerine pazarlayacaklar."

Akdeniz Renkli Eller Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi Başkanı Zehra Yılmaz da belediyeye destekleri için teşekkür ederek, hasadı yapılan buğday sayesinde kooperatif bünyesindeki kadınların gelir sağlayacağını kaydetti.

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