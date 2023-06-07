Gülnar'da kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Müdürlük binasında açılan sergide, iğne oyası, el nakışı, ev aksesuarları ve resimlerden oluşan 100 eser yer aldı. Katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Etkinlikte konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Levent, bu yıl 2 bin 416 kursiyerin eğitim aldığını belirterek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki afetzedelere ürettikleri malzemelerle destek olduklarını kaydetti.

Programa, Kaymakam Musa Ayyıldız ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.