Gülnar'da kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim alan kursiyerlerin eserleri, yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.
Müdürlük binasında açılan sergide, iğne oyası, el nakışı, ev aksesuarları ve resimlerden oluşan 100 eser yer aldı. Katılımcılar, sergiyi gezerek eserleri inceledi.
Etkinlikte konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Levent, bu yıl 2 bin 416 kursiyerin eğitim aldığını belirterek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerdeki afetzedelere ürettikleri malzemelerle destek olduklarını kaydetti.
Programa, Kaymakam Musa Ayyıldız ve Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar da katıldı.