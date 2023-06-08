Hatayspor'un gelecek sezon Mersin'de kullanacağı tesiste hazırlıklar sürüyor

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un gelecek sezon çalışmalarını yürüteceği Mersin'in Erdemli ilçesindeki tesiste, antrenman sahalarında hazırlıklar sürüyor.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer, Erdemli Atış Poligonu'nda incelemede bulundu, yapımına devam edilen antrenman sahaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrasında açıklamada bulunan Vali Pehlivan, Erdemli Atış Poligonu'nun 300 dekar büyüklüğünde olduğunu belirtti.

Yaklaşık 40 dönümlük alanın Hatayspor'a tahsis edildiğini bildiren Pehlivan, valilik olarak çalışmalarda altyapı işlerini üstlendiklerini kaydetti.

Burada hummalı çalışma gerçekleştirildiğini belirten Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

"Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Dile getirilen talepler doğrultusunda o ölçülere uygun bir zemin hazırlığı içerisindeler. Yine DSİ Bölge Müdürlüğümüz de destek sağladı. Kısa süre içerisinde altyapı çalışmasını bitireceğiz. Üst yapıyı da Türkiye Futbol Federasyonu, portatif tribünlerle beraber iki futbol sahası şeklinde inşa edecek. Hatayspor'un kolaylıkla burada antrenmanlarını gerçekleştireceği saha ve sahalar kazanmış olacağız."

Vali Pehlivan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm kurumların ve vatandaşların depremin yaralarının sarılması konusunda büyük bir özveri ortaya koyduğunu kaydetti.

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