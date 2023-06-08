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MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsası'nda limonun kilogramı en yüksek 8,25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Aşurelik buğday Kg 11,50 20,40 Buğday unu Kg 12,74 12,74 Bulgur (paketli) Kg 11,00 20,40 Şehriye Kg 12,95 22,11 Limon Kg 6,06 8,25

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