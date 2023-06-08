Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı temizlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de öğrenciler ve gönüllüler, farkındalık oluşturmak için deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde temizlik yaptı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin Valiliği koordinesinde "Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe kentteki kurumların yetkilileri, öğrenciler ve gönüllüler katıldı.

Katılımcılar, caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı Kazanlı Sahili'ni temizledi.

Toplanan atıklar, belediyenin çöp taksileriyle bertaraf tesisine götürüldü.

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