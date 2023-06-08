Mersin'de Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi açıldı

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde, Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki müzenin açılışı Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Tarım Yaşam Alanı ve Tarım Müzesi'nde, ata tohum uygulama ve çoğaltma alanı, toprak odası, dikim atölyeleri ve aromatik bitki dikim alanı gibi çok sayıda bölüm bulunuyor.

Müze, ziyaretçilere tarımın her aşamasını keşfetme fırsatı da sunuyor.



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