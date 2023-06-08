Mersin'de motosikletin çarptığı kadın yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gazipaşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Cebrail D. idaresindeki 33 AOP 479 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra B'ye (58) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı kadını Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Zehra B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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