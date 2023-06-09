Mersin'de 18 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 18 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da Gürlevik Mahallesi'nde düğün kınasında çıkan kavgayla ilgili araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen H.A'yı (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bozyazı ilçesinde düğün kınasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada İskender Karamık (18) hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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