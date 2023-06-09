Mersin'de öğrenciler atık malzemelerden kostüm tasarladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin atık malzemelerden tasarladıkları kostümler sergilendi.



Akdeniz İlkokulu'nda, çocuklarda geri dönüşüm bilincini artırmak için etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak oluşturdukları kostümleri sergiledi.

Programa, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da katıldı.

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