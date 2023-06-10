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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi:

AA

Bakan Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmaları inceledi:

MERSİN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı süren Çukurova Havalimanı'nı yıl sonunda tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'nın inşaat sahasındaki incelemesinin ardından gazetecilere, bölgenin tarih, kültür ve medeniyetin en eski merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çukurova'nın dünyaya açılması, değerine değer katılması için ulaşım ve iletişim yollarının geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak devraldığım yeni görevimle birlikte Bakanlığımıza bağlı tüm sektörlerde yeni bir dönemi başlatmış olacağız. Bu dönem, mevcut projeleri bitireceğimiz, yeni projeleri hızla hayata geçireceğimiz ve devraldığımız bayrağı daha da yükseğe kaldıracağımız bir dönem olacaktır." diye konuştu.

Uraloğlu, havalimanının altyapı inşaatının öz kaynaklarla tamamlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğindeki pistimizi inşa ettik. Dolayısıyla altyapımızı bitirmiş olduk. Pistimiz bu durumuyla en büyük yolcu uçaklarının dahi iniş ve kalkışına imkan sağlayacaktır. Yine altyapı projesi kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliği ile beton kaplamalı paralel taksi yolu, 2 yüksek sürat taksi yolu, terminal, kargo ve özel uçaklar bölgesi apronu, 2 yer hizmetleri araç park yeri, çevre tel örgüsü, nöbetçi kulübeleri ve çevre güvenlik yolu gibi inşaatları tamamladık."

Yolcu kapasitesini de başta yıllık 8 milyon kişi olarak öngördüklerini ifade eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması durumunda, üçüncü etap inşaatına başlamış olacağız. Birinci ve ikinci etap toplam kapalı inşaat alanımız 189 bin metrekare, üçüncü etap için de yaklaşık 25 bin metrekare olacaktır. Toplamda 214 bin 180 metrekaredir. Birinci ve ikinci etapların toplam sabit yatırım bedeli 173 milyon 865 bin avro, 3 etap dahil toplam sabit yatırım bedeli de 196 milyon 815 bin avrodur. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadan yaklaşık 197 milyon avro yatırım yapacağız. İşletmeci aynı zamanda yapımcı firmamız. Yap-işlet-devret modeliyle başladığımız firmamız 25 yıl işletecek. Buradan da devletin kasasına 297 milyon 100 bin avroyu ödeme takvimi çerçevesinde vermeye başlayacak. Gerek yatırımcı firmanın kapsamında olan işlerde devletin kasasından yapım ve işletme aşamasında para çıkmadığı gibi 297 milyon avroluk kaynak da devletin kasasına girmiş olacak."

Uraloğlu, üstyapı tesislerinin yapım işlemlerinde yüzde 76'lık ilerleme kaydettiklerini, çalışmaların hızla devam ettiğini anlattı.

Terminal binası betonarme imalatlarının tamamlandığı bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "Yapım çalışmalarımızı yıl sonu tamamlayarak havalimanımızın açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Malum önce pandemi süreci, sonrasında da yüzyılın depremini maalesef yaşadık. Seçim çalışmaları hasebiyle bir süreç yaşamış olduk. Belli tarihler verdik ve o tarihleri kamuoyuna duyurduk. O tarihlerin biraz arkasında kalmış olduk. Burada biraz önce detaylı bir çalışma yaptık. Bulunduğumuz durumu değerlendirdik ve bundan sonra bu yılın sonuna kalmadan bu işi bitirmeyle ilgili iş programımızı yaptık. Finansal çözümler zaten üretilmiş, onda sıkıntı yok. İnşallah yıl sonuna kalmadan burayı bitirerek hizmete açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

- "Uçuş ağımız bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı"

Uraloğlu, 2002'den itibaren Türkiye'nin havacılık alanındaki konum avantajını değerlendirmek etkili çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "İç hat uçuş nokta sayımız 26'dan 57'ye çıktı. 2003 yılında 81 olan Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını 173'e yükselttik. Bu anlaşmalar ve müzakereler neticesinde, 2003'de 50 ülkede 60 olan dış hat uçuş nokta sayımıza 282 yeni nokta ekledik. Uçuş ağımız bugün 130 ülkede 342 noktaya ulaştı." diye konuştu.

Havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 42,1 artarak 182 milyon 334 bin kişiye ulaştığını dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Uçak trafiğine baktığımızda yine aynı dönemde yüzde 28,4'lük artışla 1 milyon 883 bine yükseltmiş olduk. 2023 yılının ilk 5 ayı içerisinde ise 786 binin üstünde uçuş trafiği gerçekleştirilerek yaklaşık 73,5 milyon yolcu taşımış olduk. Bu yıl sonu itibarıyla 200 milyonu aşacağımızı ön görüyoruz. Planlı ve sürdürülebilir büyüme, gençler için daha güçlü Türkiye hedefiyle, 2035 ve 2053 vizyonlarımızı bugünden tamamlıyoruz. Türk sivil havacılığında küresel anlamda ses getiren yeni bir dönemi de İstanbul Havalimanı ile başlatmış olduk. Havalimanımızın Avrupa yolcu trafiği sıralamasında hep birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Zirvedeki yerini koruyan İstanbul Havalimanı'mızda açıldığı günden bu yana 205 milyonun üzerinde yolcu ağırlamış olduk. İstanbul Havalimanı ile Türkiye, havacılık alanında Avrupa'da lider küresel bir havacılık merkezi oldu."

Uraloğlu, Yozgat ve Bayburt Gümüşhane havalimanı projelerinde çalışmaların hızla sürdüğünü, Kayseri ve Malatya'ya yeni terminal binaları kazandırdıklarını, Trabzon'da ise yeni havalimanıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

- "Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakika gidilebilecek hale gelecektir"

Bölgedeki demir yolu yatırımlarına da değinen Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Çukurova Bölgesi, İskenderun Körfezi, Yumurtalık Serbest Bölgesi'ndeki sanayi merkezleri ve limanlara Demiryolu İltisak Hattı Bağlantısı'nın etüt projesini bitirdik. 2023 yılı yatırım programına aldık, yapımına yakında başlayacağız. Yine bölgemizin ve ülkemizin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizi başlattık. Çalışmalara devam ediyoruz, bütün sahaya yayılmış durumdayız. Mevcutta 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini inşallah 2 saat 15 dakikaya indirmiş olacağız. Saatte 250 kilometre tasarım hızlı demir yolu hattı ile yılda 6,4 milyon yolcu ve 99,2 milyon ton yük taşımayı hedefledik. Bir diğer önemli demir yolu çalışmamız da Adana-Mersin arasındaki 3. ve 4. hat yapımı, 1. ve 2. hattın rehabilitasyonu ve Çukurova Havalimanı bağlantısı projesidir. Tamamlandığında Adana-Mersin arası hızlı trenle 35 dakika gidilebilecek hale gelecektir. Adana ve Mersin'den trene binen vatandaşlarımız Çukurova Havalimanı'na kadar trenle seyahat edebilecektir. Bunun da tamamını en kısa zamanda bitirmiş olacağız."

Çukurova Havalimanı'nın, Adana ve Mersin'e hizmet edecek bölgesel bir havalimanı olacağını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin gelişmesi için akılcı ve milletin ihtiyaçlarına cevap veren tüm projelere destek vermeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nın tamamlanmasının ardından Adana Havalimanı'nın durumuna ilişkin de "Biz de Adanalıların ne istediğini gayet iyi biliyoruz, o talimatı aldık. Orada havalimanın sürdürülmesiyle ilgili gerekli idari kararları da alıyoruz. Bunun da bu şekilde bilinmesi ve ayrı bir spekülasyon yapılmaması konusunda ben özellikle bu açıklamanın yapılmasını da kıymetli buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İncelemesinde Bakan Uraloğlu'na Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ile AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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