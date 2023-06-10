Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu koşuldu

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MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince "Doğanın İçinde Tarihe Koş" sloganıyla 4 parkurda düzenlenen maratonda sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nde başlayan maratona Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 76 yabancı, Türkiye'den de 25 farklı ilden 191'i kadın toplam 579 sporcu ter döktü.

Sporcular 7 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Yarışlar verilen startların ardından başladı.

Sporcular, Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane ören yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerlerde de koştu.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şunlar:

- 54 kilometre erkekler

1. Mehmet Osman Döner



2. Fatih Olcak



3. Volkan Murat Uzun





- 54 kilometre kadınlar

1. Emine Beşler Çeber



2. Duygu Başoğlu



3. Betül Sakınan





- 33 kilometre erkekler

1. Koray Het



2. Metin Keleş



3. Bekir Doğan





- 33 kilometre kadınlar

1. Olga Boldyreva



2. Anastasia Nikolaeva



3. Ümmü Nihal Tırpan





- 33 kilometre takım

Erkekler: 1. Dmitrii Malichev 2. Sergey Terentev 3. Caner Dede

Kadınlar: 1. Mesude Öden 2. Ayşe Esen







- 15 kilometre erkekler

1. Kerem Yetişir



2. Rıdvan Aykul



3. Ramazan Çoban





- 15 kilometre kadınlar

1. Olga Bondareva



2. Bahar Özacar



3. Sinecan Uğur





- 7 kilometre erkekler

1. Fahrettin Çakay



2. Mahmut Karapıçak



3. Kirill Miroshnikov





- 7 Kilometre Kadınlar

1. Fadime Suna Çelik



2. Cansu Kayaalp



3. Berna Gökkaya

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