Şehit Halil Şahin'in Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

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MERSİN (AA) - Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin'in şehadet haberi, Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ve askeri yetkililer, şehit Şahin'in Alata Mahallesi'ndeki evine giderek annesi Sultan ve eşi Deniz Şahin'e sağlık ekiplerinin eşliğinde şehadet haberini verdi.

Ailenin yaşadığı ev ve çevresine Türk bayrağı asıldı.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve gitti.

İki çocuk babası Şahin'in naaşının, yarın Ulu Cami'deki cenaze namazının ardından Alata Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin ve Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın tedavi gördükleri hastanede şehit düştüklerini açıklamıştı.

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