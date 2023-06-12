Mersin'de evin bahçesine giren yılanı itfaiye çıkardı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde müstakil evin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Deniz Mahallesi'ndeki evin bahçesinde bulunan balık ağına yılan takıldı.

Durumu fark eden ev sahipleri itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, ağa takılan yılanı kurtararak doğaya bıraktı.



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