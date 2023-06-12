Mersin'de yatağa bağımlı 81 yaşındaki hasta, fizyoterapi desteğiyle "ayağa kalktı"

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MERSİN (AA) - Mersin'de kas güçsüzlüğü sonucu yatağa bağımlı hale gelen 81 yaşındaki Yusuf Akın, fizyoterapi desteğiyle yürümeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesi'nde yaşayan Akın, 2022'de yakalandığı Kovid-19 ve zona rahatsızlığının ardından kas güçsüzlüğü nedeniyle yatağa bağımlı hale geldi.

Akın, yürümekte zorluk çekmesi üzerine evde sağlık ve bakım hizmeti alabilmek için belediyeye başvurdu.

Başvurunun ardından tedavi sürecine başlanan Akın, fizik tedavi desteği ve egzersizle yürümeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yusuf Akın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, tedavi sürecine katkı sağlayan ekiplere teşekkür etti.

Belediye bünyesinde görev yapan fizyoterapist Bengisu Gürler de fizik tedavi hizmeti sayesinde yürümeye başlayan Akın'a yeniden yürüyebilme sevincini yaşattıklarını kaydetti.

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