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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta öğrencilere orman eğitimi verildi

AA

Tarsus'ta öğrencilere orman eğitimi verildi

MERSİN (AA) - Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü tarafından öğrencilere orman eğitimi verildi.

Orman Mühendisi Şahin Ütük, Karabucak ormanında düzenlenen etkinlikte Ali Mistilli İlköğretim Okulu öğrencileri ile buluştu.

Ütük, öğrencilere ormanın faydaları, orman yangınları ve zararları konularında bilgi verdi.

Etkinlikte öğrenciler çevre temizliği yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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