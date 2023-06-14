GÜNCELLEME - Mersin'de FETÖ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, aralarında örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği, aday numarası üzerinden kodlama yaparak askeri okul kazandığı, ankesörlü hatlardan tekil ve ardışık aranma kaydı bulunduğu, FETÖ'nün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı tespit edilen kişilerin de bulunduğu 28 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Belirlenen adreslere özel harekat ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı.

İkametinde bulunamayan 5 şüpheli aranıyor.



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