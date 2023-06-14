Silifke'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde 32 hacı adayı düzenlenen törenle kutsal topraklara yolcu edildi.

İlçe Müftülüğünce kutsal topraklara gidecek hacı adayları için Göksu Mahallesi Belediye Çay Bahçesi'nde tören düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Törene, Belediye Başkanı Sadık Altunok ve İlçe Müftü Vekili Mustafa Ergin, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve hacı adaylarının yakınları katıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.