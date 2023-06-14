Tarsus'ta çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçede bulunan Gözlükule Höyüğü'ndeki çalılık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını çam ağaçlarına sıçramadan söndürdü.



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