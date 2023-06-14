Mersin'de ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde bir kişi erik ağacından düşerek öldü.

Belçınar Mahallesi Atdağ mevkiinde erik ağacına çıkan Emin Aydoğan (55) dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Aydoğan, çağrılan 112 Acil Sağlık görevlilerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​

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