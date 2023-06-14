Mersin'de ikinci hac kafilesi dualarla uğurlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ikinci hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Denizci Mehmet Camisi önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

İlçe Müftüsü Yakup Avcı, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını tebrik etti.

Hacı adayları, aileleriyle vedalaştıktan sonra dualarla uğurlandı.



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