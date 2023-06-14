Mersin'de sağanak tarım alanlarında hasara neden oldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak tarım alanlarında hasara neden oldu.

Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Yağda, Elbeyli ve Albeyli mahallerinde seralar ile açıkta yetişen sebze ve meyveler zarar gördü.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

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