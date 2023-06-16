Göksu Deltası'nda çevre kirliliğini önlemek için 50 atık konteyneri konuldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Göksu Deltası'nda çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla delta sınırlarındaki 15 mahalleye 50 plastik atık konteyneri konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Silifke Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Göksu Deltasında Sürdürebilir Tarım İçin Bitki Koruma Ürün Ambalaj Atıklarının Bertaraf Edilmesi Projesi"ne destek vermek amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla Göksu Deltası sınırları içerisindeki 15 mahalleye 50 konteyner konuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Göksu Deltası'nın verimli topraklara sahip olduğunu belirtti.

Bu bölgede tarım ilaçlarının ambalajlarından oluşan atıkların çevreye zarar vermemesi için çalışma başlattıklarını ifade eden Altunok, işbirliğiyle yürüttükleri proje sayesinde atıkların çevreye zarar vermeden imha edileceğini kaydetti.



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