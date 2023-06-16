Mersin'de "Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi"nin sezon çalışmaları başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde "Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Projesi"nin sezon çalışmalarına başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izinleriyle, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın işbirliğinde yapılan çalışmalar, MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan başkanlığında başladı.



Çalışmalarda kapsamında Tarsus'un Gülek, Kuşçular, Emirlik, Eminlik, Çamalan ve Karakütük mahallerinde incelemeler gerçekleştiriliyor.

Kaplan, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir coğrafyada bulunduğunu belirtti.

Bulgular sonucu antik yerleşimin birçok izine rastlandığını aktaran Kaplan, ilçede çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü aktardı.

Tarihe ışık tutmaya devam ettiklerini anlatan Kaplan, şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmalarımızla antik dönemlere ait kalıntıları ortaya çıkarma, arkeolojik siteleri belirleme ve bölgenin tarihini daha iyi anlamak için önemli veriler elde ediyoruz. Bulgularımız sonucu antik yerleşimlerin izlerine, mezar alanlarına, taş yapılara ve diğer arkeolojik kalıntılara ulaştık. Tarsus Müzesi'nde sergilenen ilçenin en eski heykelini Tarsus Yüzey Araştırmaları kapsamında bulduk ve eserin müzeye kazandırılmasını sağladık. Bu yıl projemizin 8. yılı ve her yıl yeni heyecan. Bu araştırmalar bize bölgenin antik dönemlerdeki sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını anlamak için çok değerli bilgiler sunuyor."

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Fuat Togo da oda olarak bu projeye destek vermenin kendileri için anlamlı olduğunu kaydetti.

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