Mersin'de deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları temizlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvalarının bulunduğu kumsal, atıklardan arındırıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Belediye tarafından caretta caretta ve deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı sahilde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı Sahili'nde temizlik yaptı.

Ekipler, bölgedeki tarımsal atık, materyal ve çöpleri topladı.

Toplanan atıklar, belediyenin çöp taksisi ve römorklarla bertaraf tesisine götürüldü.



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