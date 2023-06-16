Mersin'de lise diploması alan ustalar üniversite sınavına girecek

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olan 6 usta Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek.

Erdemli Mesleki Eğitim Merkezi'nden mezun olan 199 kişi için merkez bahçesinde tören düzenlendi. Törende, telafi derslerini başarıyla tamamlayan ortaokul mezunu ustalara lise mezuniyet belgeleri verildi.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, törende, merkezlerine her geçen yıl ilginin arttığını söyledi.

Merkezlerinin bu yıl üçüncü mezunlarını verdiğini dile getiren Açıkyörük, "Mezun olanlar hem meslek lisesi mezunu olurken hem de işletme kayıt belgesi ile yeni iş yeri açabiliyor. Bu yıl mezun olan öğrencilerimizden 6'sı üniversite sınavına girecek. Bunların içinde çocuklarıyla üniversite sınavına girecek ustalarımız var. Mesleki eğitim ilçemizde aktif bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Mezuniyete hak kazanan Durmuş Ali Çevik de içinde hep okuma isteğinin bulunduğunu belirterek, "Burada okudum ve sınavlarına girdim başardım ve okuldan mezun oldum. Hafta sonu kızımla üniversite sınavına gireceğim. Hedefim üniversiteyi bitirmek." dedi.

İbret Gücüş de hafta sonu yapılacak sınavlara girip üniversiteyi kazanmak istediğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.