Hataylı depremzede esnaf ve sanatçılar Mersin'de dayanışma standında buluştu

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MERSİN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki afetzede esnaf ve sanatçılar, Mersin'in Yenişehir ilçesinde dayanışma standında bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi tarafından, Yenişehir Etkinlik Alanı'nda "Hataylı Hemşehrilerimiz ile Dayanışma Etkinliği" düzenlendi.

Etkinlikte, Hataylı depremzedeler, yöresel ürünler, hediyelik eşyalar ve sanatsal çalışmalarını açılan stantlarda sergiledi.

Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, etkinlik açılışında, Hatay ile can bağlarının olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm Türkiye'yi derinden etkilediğini belirten Şengök, depremin ilk gününden itibaren devletin, belediyelerin, vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının özveriyle çalıştığını kaydetti.

Depremzedeleri Mersin'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Şengök, "Bu acının, yaranın kapanması ancak birlikle, beraberlikle olacak. Yenişehir ilçemiz depremin ilk gününden itibaren Hataylı vatandaşlarımıza kucaklarını açtı. Belediyemiz kendi tesislerini, yurtlarını açtı. Yaklaşık 13 bin depremzede vatandaşımızı misafir ettik, etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de geçen hafta içinde de Hataylı depremzedeleri ağırladıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden itibaren ilçede ellerinden geleni yaptıklarını dile getirin Özyiğit, "İlk günden bu yana bu yaraların birlikte sarılacağına olan inancımızı belirttik. Biz yetişmeye, koşmaya çalıştık. Bütün hizmetleri yapma noktasında el birliğiyle davrandık. İlçemize gelen depremzedeleri hem misafirhanemizde hem de öğrenci yurdumuzda misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarına yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özyiğit, depremzedelere yönelik çalışmalarının devam edeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Kaymakam Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve diğer ilgililer stantları gezdi, depremzedelerle görüştü.





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