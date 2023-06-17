Mersin'de süt taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde süt taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Durhasan Boz idaresindeki 33 DKC 04 plakalı süt taşıyan kamyon, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sarıveli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada kamyonda yolcu olarak bulunan Ramazan Kılıç olay yerinde, sürücü Boz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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