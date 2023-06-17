Mersin'de "Babalar Günü" etkinliği düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde "Babalar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Özgürlük Mahallesi'ndeki Kültür ve Sanat Evi'nde Babalar Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte sanat evinde eğitim alan çocuklar, babalarıyla bir araya geldi. Burada, çocuklar babalarına hediye verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çocuklar, babalarıyla el boyama etkinliği de yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, babaların kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğini belirtti.



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