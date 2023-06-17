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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

AA

Mersin'de yolcu otobüsünün çarptığı kadın öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı 57 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

O.A. idaresindeki 70 E 0055 plakalı yolcu otobüsü, D-400 kara yolu Kabasakallı Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Nuray Çomak'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Nuray Çomak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otobüs şoförü O.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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