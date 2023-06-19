Belediye başkanı, Silifke'nin il yapılmasının istendiği yürüyüşe deve üzerinde katıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinin il statüsü kazanması talebiyle düzenlenen yürüyüşe belediye başkanı deve üzerinde katılarak destek verdi.



Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, siyasi partilerin ilçe başkanları, meslek örgütlerinin temsilcileri ile bazı vatandaşlar Cennet ve Cehennem Obrukları'nın önünde bir araya geldi.



Davul zurnayla çalınan müzik eşliğinde yürüyen katılımcılar, ilçelerinin il yapılmasını istedi.



Yürüyüşe deve üzerinde katılan Altunok, "İl hakkımızı geri istiyoruz" yazılı döviz taşıdı.



Altunok, basın açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" şeklindeki açıklamasını sevinçle karşıladıklarını söyledi.



Daha önce il merkezi olan Silifke'nin 1933'ten sonra ilçe haline getirildiğini belirten Altunok, "Silifke coğrafyası, kültürü, sanatı, tarımı ve ihracatıyla büyük bir şehir. Dünyaca ünlü Cennet ve Cehennem Obrukları'nda bir araya gelerek bir yol açmak istedik. Herkesin desteğiyle il olma hakkımızı istiyoruz." dedi.

Altunok, Silifke'nin il olması için gereken kriterleri sağladığını kaydetti.



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