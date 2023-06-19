Akdeniz'de bayram öncesi ibadethanelerde temizlik yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ibadethaneler, temizlik çalışmasıyla Kurban Bayramı'na hazırlandı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi cami, mescit ve türbelerde temizlik yaptı.

Çalışmanın ardından ibadethaneler dezenfekte edildi.

Ekipler, cami bahçelerindeki ağaçları da budadı.

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